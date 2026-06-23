В июле Госуслуги РФ станут доступными из-за рубежа: вот в каких странах начнётся эксперимент

Россияне смогут получать доступ к Госуслугам из-за рубежа. Соответствующий эксперимент осуществляет Кабмин. Он начнётся с 1 июля и продлится до конца 2027 года, информирует ТАСС со ссылкой на соответствующий правительственный документ.
Накануне в России изменили подход к восстановлению доступа к «Госуслугам»: как зайти в кабинет при потере пароля, узнайте здесь на KP.RU.
Напомним, портал «Госуслуги» каждый месяц расширяет возможности: в мае на нем появились две новые услуги и была доработана одна жизненная ситуация.
Ранее эксперт Дмитрий Модель рассказал, что делать, если «Госуслуги» взломали, и зачем они мошенникам.
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