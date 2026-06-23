«Огненные картины войны»: инсталляцию из 13 тысяч свечей создали во Владивостоке

Из них выложили масштабное панно в виде подводной лодки типа «Средняя». Огненная картина появилась рядом с настоящей легендарной С-56, а сама акция «Свеча памяти» (6+) стала частью траурной церемонии (6+) в честь 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны.
Почтить память павших пришли губернатор Приморья Олег Кожемяко, мэр Владивостока Константин Шестаков, командование ТОФ, ветераны, юнармейцы, волонтёры и сотни горожан. В руках у каждого — гвоздики. В последствии к ним добавилась зажжённая свеча, как символ того, что подвиг героев не забыт.