«Огненные картины войны»: инсталляцию из 13 тысяч свечей создали во Владивостоке

Из них выложили масштабное панно в виде подводной лодки типа «Средняя». Огненная картина появилась рядом с настоящей легендарной С-56, а сама акция «Свеча памяти» (6+) стала частью траурной церемонии (6+) в честь 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны.