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«Огненные картины войны»: инсталляцию из 13 тысяч свечей создали во Владивостоке

В День памяти и скорби на Корабельной набережной Владивостока — у мемориала «Боевая Слава Тихоокеанского флота» — зажгли 13 тысяч свечей.

Источник: PrimaMedia.ru

Из них выложили масштабное панно в виде подводной лодки типа «Средняя». Огненная картина появилась рядом с настоящей легендарной С-56, а сама акция «Свеча памяти» (6+) стала частью траурной церемонии (6+) в честь 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны.

Почтить память павших пришли губернатор Приморья Олег Кожемяко, мэр Владивостока Константин Шестаков, командование ТОФ, ветераны, юнармейцы, волонтёры и сотни горожан. В руках у каждого — гвоздики. В последствии к ним добавилась зажжённая свеча, как символ того, что подвиг героев не забыт.