Чистка в разведке США: Трамп запустил сокращение «глубинного государства» через нового директора

Напомним, предыдущая глава нацразведки Талси Габбард официально покинула свой пост 19 июня. Перед этим анонсировала масштабное рассекречивание документов по ряду резонансных тем, включая «гаванский синдром», пандемию CoViD-19, убийства Джона и Роберта Кеннеди, а также Мартина Лютера Кинга-младшего, и выборы 2020 года. Это решение вызвало неоднозначную реакцию: если официально причиной ухода называлась редкая форма рака у мужа Габбард, то ряд СМИ и критиков, включая сенатора Адама Шиффа, заявили о политизации ею своей должности и даже назвали её отставку «единственным позитивным вкладом в нацбезопасность». При этом в прессе также циркулировала информация, что к уходу Габбард могли подтолкнуть её расхождения с администрацией по иранскому вопросу и потеря доверия Белого дома.