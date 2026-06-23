Эксперт по кадрам рассказала, можно ли взять сразу месяц отпуска

«В соответствии со статьей 114 ТК РФ работник согласовывает даты отпусков с работодателем, и эти даты фиксируются в графике отпусков за две недели до окончания текущего года. Законодательством установлен минимальный срок отпуска — 28 календарных дней за год — статья 115 ТК РФ», — сказала Котлярова.