На Кубе объявили траур в связи со смертью революционера Вальдеса

В указе уточняется, что Вальдес скончался утром 21 июня. Кубинские власти почтили его память как героя республики и труда, отметив его участие в ключевых событиях революции: штурме казарм Монкада, экспедиции на яхте Granma, партизанской борьбе в Сьерра-Маэстре и сражении за Санта-Клару вместе с Че Геварой.