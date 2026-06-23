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На Кубе объявили траур в связи со смертью революционера Вальдеса

На Кубе приспустят флаг на госучреждениях на фоне траура по Рамиро Вальдесу.

Источник: Комсомольская правда

На Кубе объявили официальный траур на вторник, 23 июня, из-за смерти лидера Кубинской революции Рамиро Вальдеса Менендеса. Об этом следует указ президента страны Мигеля Диас-Канеля, передает газета Gaceta Oficial.

«Объявить официальный траур в связи со смертью команданте революции Рамиро Вальдеса Менендеса с 6.00 23 июня до полуночи того же дня», — говорится в сообщении.

В день траура кубинский флаг приспустят на госучреждениях и военных объектах.

В указе уточняется, что Вальдес скончался утром 21 июня. Кубинские власти почтили его память как героя республики и труда, отметив его участие в ключевых событиях революции: штурме казарм Монкада, экспедиции на яхте Granma, партизанской борьбе в Сьерра-Маэстре и сражении за Санта-Клару вместе с Че Геварой.

Тем временем Белый дом ведет переговоры с Кубой о возможных переменах на острове.

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