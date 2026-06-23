В Хабаровске состоится Всероссийский парад семьи

В Хабаровске в День семьи, любви и верности, который отмечают 8 июля, состоится Всероссийский парад семьи (0+), главной духовной частью которого станет Крестный ход, сообщает информационный отдел Хабаровской епархии.
«Этот день — не просто праздник. Это свидетельство того, что будущее России строится на любви и преемственности поколений. Приглашаем всех, для кого семья — это важная часть жизни, присоединиться к шествию. Давайте вместе покажем, что хабаровские семьи — за крепкое и счастливое будущее России», — говорится в сообщении.
Участники пройдут от стен храма святителя Иннокентия Иркутского до Сквера Семьи, где перед памятником святым благоверным князьям Петру и Февронии будет отслужен торжественный молебен. Эти святые являются небесными покровителями супружества, и именно в день их памяти Россия отмечает этот важнейший праздник — День семьи!
Сбор участников в 19:00 у храма святителя Иннокентия Иркутского.
Напомним, история этого праздника тесно связана с почитанием православных святых — Петра и Февронии Муромских, чей брак стал символом супружеской верности, взаимной любви и семейного благополучия. По легенде, князь Пётр был исцелён от тяжёлой болезни простой крестьянкой Февронией, которая согласилась помочь ему только при условии, что он женится на ней. После исцеления Пётр нарушил обещание, но болезнь вернулась, и он был вынужден вернуться к Февронии. Они поженились, вместе правили в Муроме, а в старости приняли монашество и скончались в один день и час, завещав похоронить их вместе. Их мощи ныне покоятся в едином гробу в Свято-Троицком женском монастыре в Муроме.
Праздник возник по инициативе жителей Мурома и православной церкви в 2000-х годах как альтернатива западному Дню святого Валентина, с акцентом на традиционные семейные ценности. В 2008 году День семьи, любви и верности получил общероссийский статус и с тех пор широко отмечается по всей стране. Официальным символом праздника стала ромашка — знак чистоты и простоты. В этот день принято дарить цветы, плести венки, а также награждать медалью «За любовь и верность» брачные союзы, которые длятся более 25 лет.
В 2022 году указом Президента Российской Федерации было официально закреплено празднование 8 июля Дня семьи, любви и верности «в целях сохранения традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодёжи».