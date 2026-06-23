Новый ГОСТ для сумок и чемоданов вступит в силу в 2027 году

Росстандарт утвердил новый межгосударственный стандарт для сумок, чемоданов, портфелей и других изделий кожгалантереи. Документ вступит в силу 1 марта 2027 года и заменит действующий стандарт от 2007 года.
— Настоящий стандарт распространяется на сумки, чемоданы, портфели, рюкзаки, папки, футляры, изделия мелкой кожгалантереи… Настоящий стандарт не распространяется на ранцы, рюкзаки и портфели ученические, кожгалантерейные изделия для детей и подростков, — отмечается в документе.
ГОСТ поддержали Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Документ устанавливает требования к классификации, размерам, безопасности, качеству материалов, методам изготовления, транспортировке и хранению. Изделия могут изготавливаться прошивным, клеевым, сварным, клепаным методами, а также плетением, вязанием, формованием и литьем.
Стандарт также закрепляет требования к прочности швов и креплений, допустимые и недопустимые дефекты. Окрашивание смежной ткани и осыпание красителя не допускаются, внутренние швы должны быть обработаны, а металлические пластины в портфелях — скрыты. Для женских сумок и рюкзаков предусмотрены один-два внутренних кармана, для чемоданов — как минимум один. Среди недопустимых дефектов — трещины материала, следы клея, коррозия фурнитуры и неисправные замки. При этом некоторые особенности натуральной кожи браком считаться не будут, передает ТАСС.
С 2 ноября 2026 года в России начнет действовать ГОСТ, касающийся проверки прочности каблуков в женской обуви.