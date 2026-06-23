Новый ГОСТ для сумок и чемоданов вступит в силу в 2027 году

Стандарт также закрепляет требования к прочности швов и креплений, допустимые и недопустимые дефекты. Окрашивание смежной ткани и осыпание красителя не допускаются, внутренние швы должны быть обработаны, а металлические пластины в портфелях — скрыты. Для женских сумок и рюкзаков предусмотрены один-два внутренних кармана, для чемоданов — как минимум один. Среди недопустимых дефектов — трещины материала, следы клея, коррозия фурнитуры и неисправные замки. При этом некоторые особенности натуральной кожи браком считаться не будут, передает ТАСС.