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Аграрии Красноярского края завершили посевную в оптимальные сроки

Предприятия и фермеры засеяли 1,2 миллиона гектаров.

Аграрии Красноярского края завершили посевную кампанию в установленные сроки. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Из-за погодных условий старт сдвинулся на неделю, но благодаря координации министерства сельского хозяйства с главами округов и руководителями хозяйств работы провели без задержек.

Предприятия и фермеры засеяли 1,2 миллиона гектаров. Губернатор Михаил Котюков поручил держать на контроле обеспечение хозяйств ГСМ и ресурсами.

На поддержку агропромышленного комплекса в 2026 году предусмотрено 7,2 миллиарда рублей, почти 3,8 миллиарда из которых хозяйства получат до конца первого полугодия.

Ранее мы сообщали, что в Красноярский край привезли более 60 тысяч тонн импортных овощей и фруктов.