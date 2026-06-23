Аграрии Красноярского края завершили посевную в оптимальные сроки

Аграрии Красноярского края завершили посевную кампанию в установленные сроки. Об этом сообщили в региональном правительстве.
Из-за погодных условий старт сдвинулся на неделю, но благодаря координации министерства сельского хозяйства с главами округов и руководителями хозяйств работы провели без задержек.
Предприятия и фермеры засеяли 1,2 миллиона гектаров. Губернатор Михаил Котюков поручил держать на контроле обеспечение хозяйств ГСМ и ресурсами.
На поддержку агропромышленного комплекса в 2026 году предусмотрено 7,2 миллиарда рублей, почти 3,8 миллиарда из которых хозяйства получат до конца первого полугодия.
Ранее мы сообщали, что в Красноярский край привезли более 60 тысяч тонн импортных овощей и фруктов.