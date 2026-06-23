Астронавты NASA выйдут в открытый космос для ремонта «запястья» робо-руки

Астронавты NASA Кристофер Уильямс и Джессика Меир выйдут в открытый космос для ремонта руки-манипулятора Canadarm2, информирует Национальное управление Соединённых Штатов по аэронавтике и исследованию космического пространства.
Выход в открытый космос запланирован на 30 июня. Уильямс и Меир заменят шарнир в «запястье» робо-руки. Неполадки в работе руки-манипулятора Canadarm2 были зафиксированы в мае текущего года.
Канадская система манипуляторов Canadarm2 находится в американском сегменте Международной космической станции. Робо-рука состоит из семи «суставов», её длина составляет 17,6 метра, а вес — около 1 800 килограмм.
Манипулятор способен управлять объектами массой до 116 тысяч килограмм. В частности, он используется для захвата и пристыковки к МКС беспилотных грузовых кораблей и перемещении грузов и оборудования.
Напомним, в мае российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев совершили выход в открытый космос с борта Международной космической станции. По данным «Роскосмоса», во время выхода космонавты установили на внешней поверхности МКС оборудование для эксперимента «Солнце-Терагерц», который предназначен для изучения солнечных вспышек.