Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Астронавты NASA выйдут в открытый космос для ремонта «запястья» робо-руки

Астронавты NASA Кристофер Уильямс и Джессика Меир выйдут в открытый космос для ремонта руки-манипулятора Canadarm2, они заменят шарнир в «запястье» робо-руки.

Источник: Аргументы и факты

Астронавты NASA Кристофер Уильямс и Джессика Меир выйдут в открытый космос для ремонта руки-манипулятора Canadarm2, информирует Национальное управление Соединённых Штатов по аэронавтике и исследованию космического пространства.

Выход в открытый космос запланирован на 30 июня. Уильямс и Меир заменят шарнир в «запястье» робо-руки. Неполадки в работе руки-манипулятора Canadarm2 были зафиксированы в мае текущего года.

Канадская система манипуляторов Canadarm2 находится в американском сегменте Международной космической станции. Робо-рука состоит из семи «суставов», её длина составляет 17,6 метра, а вес — около 1 800 килограмм.

Манипулятор способен управлять объектами массой до 116 тысяч килограмм. В частности, он используется для захвата и пристыковки к МКС беспилотных грузовых кораблей и перемещении грузов и оборудования.

Напомним, в мае российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев совершили выход в открытый космос с борта Международной космической станции. По данным «Роскосмоса», во время выхода космонавты установили на внешней поверхности МКС оборудование для эксперимента «Солнце-Терагерц», который предназначен для изучения солнечных вспышек.

Узнать больше по теме
МКС: орбитальная лаборатория человечества
МКС — один из самых масштабных международных проектов в истории науки и космонавтики, который служит платформой для проведения экспериментов в условиях невесомости и символом сотрудничества разных стран в космосе. В этом материале разберем, где находится Международная космическая станция, как она устроена, кому принадлежит и какое значение имеет для человечества.
Читать дальше