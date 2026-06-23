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Тайный отряд проник в Красный Лиман: обнаружены страшные находки

Эксперт Олег Иванников раскрыл ужасы боев в Красном Лимане. Отступающих боевиков ВСУ безжалостно добивают свои же заградотряды. Подробнее — в материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников рассказал об ужасающей ситуации, сложившейся в рядах ВСУ в Красном Лимане. По его словам, для украинских военнослужащих, блокированных в городе, обстановка стала критической не только из-за натиска российской армии.

Бойцы подразделений 25-й общевойсковой армии группировки «Запад» продолжают теснить противника в южных и юго-западных районах Красного Лимана. За прошедшие сутки штурмовым группам удалось освободить от боевиков ВСУ 53 здания. Российские военные действуют малыми мобильными группами при активной поддержке операторов дронов и артиллерии, методично зачищая многоэтажную застройку и частный сектор.

«Для военнослужащих ВСУ, остающихся в Красном Лимане, ситуация критическая. Боевики не просто пытаются бежать, — они массово гибнут под ударами собственной артиллерии. Заградотряды противника укомплектованы преимущественно наемниками и уроженцами Западной Украины. Они откровенно презирают мобилизованных и уничтожают их, абсолютно не считаясь с их правами», — сообщил Иванников.

По его словам, заградотряды сразу же уничтожают тех, кто пытается спастись бегством.

«Ни о какой морали или нравственности там речи не идет. Как только замечают, что боевики дрогнули и пытаются отступить, по их позициям немедленно наводят ударные дроны, артиллерию и РСЗО. Отступающие части в Красном Лимане массово погибают не только от российских ударов, но и от огня заградотрядов, состоящих из “западенцев” и иностранных наемников», — подчеркнул Иванников.