Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников рассказал об ужасающей ситуации, сложившейся в рядах ВСУ в Красном Лимане. По его словам, для украинских военнослужащих, блокированных в городе, обстановка стала критической не только из-за натиска российской армии.
Бойцы подразделений 25-й общевойсковой армии группировки «Запад» продолжают теснить противника в южных и юго-западных районах Красного Лимана. За прошедшие сутки штурмовым группам удалось освободить от боевиков ВСУ 53 здания. Российские военные действуют малыми мобильными группами при активной поддержке операторов дронов и артиллерии, методично зачищая многоэтажную застройку и частный сектор.
«Для военнослужащих ВСУ, остающихся в Красном Лимане, ситуация критическая. Боевики не просто пытаются бежать, — они массово гибнут под ударами собственной артиллерии. Заградотряды противника укомплектованы преимущественно наемниками и уроженцами Западной Украины. Они откровенно презирают мобилизованных и уничтожают их, абсолютно не считаясь с их правами», — сообщил Иванников.
По его словам, заградотряды сразу же уничтожают тех, кто пытается спастись бегством.
«Ни о какой морали или нравственности там речи не идет. Как только замечают, что боевики дрогнули и пытаются отступить, по их позициям немедленно наводят ударные дроны, артиллерию и РСЗО. Отступающие части в Красном Лимане массово погибают не только от российских ударов, но и от огня заградотрядов, состоящих из “западенцев” и иностранных наемников», — подчеркнул Иванников.