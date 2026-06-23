Тайный отряд проник в Красный Лиман: обнаружены страшные находки

«Ни о какой морали или нравственности там речи не идет. Как только замечают, что боевики дрогнули и пытаются отступить, по их позициям немедленно наводят ударные дроны, артиллерию и РСЗО. Отступающие части в Красном Лимане массово погибают не только от российских ударов, но и от огня заградотрядов, состоящих из “западенцев” и иностранных наемников», — подчеркнул Иванников.