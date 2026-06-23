В Хабаровском крае 20 сентября состоятся выборы в органы местного самоуправления

22 июня были опубликованы решения о назначении выборов депутатов Собраний депутатов первого созыва в 12 вновь образованных округах Хабаровского края. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В единый день голосования 20 сентября 2026 года будут избраны представительные органы Амурского, Аяно-Майского, Ванинского, Вяземского, Верхнебуреинского, Комсомольского, Нанайского, Николаевского, Советско-Гаванского, Ульчского, Тугуро-Чумиканского, имени Полины Осипенко муниципальных округов.
— В течение месяца вновь избранные Советы должны провести первое заседание, назначить публичные слушания по внесению изменений в Устав, — рассказал начальник отдела развития местного самоуправления министерства по внутренней и информационной политики Хабаровского края Алексей Щербаков.
После принятия Устава муниципального округа депутаты утвердят кандидатур главы.
Напомним, две кандидатуры на пост глав округов внесет губернатор Хабаровского края. Ориентировочно у округов новые главы появятся в ноябре.
Всего на территории Хабаровского края в единый день голосования планируется проведение 20 избирательных кампаний. Самая масштабная и значимая — выборы депутатов Государственной Думы РФ.