«Может скрыться»: устроившего смертельное ДТП под Красноярском юношу арестовали

В Красноярском крае суд заключил под стражу на два месяца 19-летнего гражданина Кыргызской республики, которого подозревают в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух девятиклассниц.
Напомним, ДТП случилось 17 июня вечером на выезде из Березовки. Предварительно установлено, что 19-летний водитель ВАЗ-2107 пошел на обгон попутной машины, но на «встречке» врезался в КАМАЗ с полуприцепом. После удара легковушка съехала в кювет.
По данным полиции, в ВАЗе находилось семь человек, одна из девушек сидела на коленях у другой, обе не были пристегнуты ремнями безопасности. Удар пришелся на ту часть салона, где были школьницы. В результате 16-летняя пассажирка скончалась на месте, а 15-летняя умерла в больнице через два дня.
В отношении водителя ВАЗа возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ. При решении вопроса об избрании ему меры пресечения суд согласился с доводами следователя о том, что фигурант может скрыться от органов, так как является гражданином Кыргызстана с действующим паспортом этой республики, постоянной регистрации в России у него нет, официально он не трудоустроен, то есть не обременен устойчивыми социально-сдерживающими факторами. Срок его пребывания в РФ истекает 22 августа 2026 года, вид на жительство он не оформлял.
В итоге парня отправили в СИЗО, где он пробудет как минимум до конца лета.