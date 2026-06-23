«Может скрыться»: устроившего смертельное ДТП под Красноярском юношу арестовали

В отношении водителя ВАЗа возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ. При решении вопроса об избрании ему меры пресечения суд согласился с доводами следователя о том, что фигурант может скрыться от органов, так как является гражданином Кыргызстана с действующим паспортом этой республики, постоянной регистрации в России у него нет, официально он не трудоустроен, то есть не обременен устойчивыми социально-сдерживающими факторами. Срок его пребывания в РФ истекает 22 августа 2026 года, вид на жительство он не оформлял.