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Житель Биробиджана купил поддельные права за 60 000 рублей

Сотрудники Госавтоинспекции пресекли использование поддельного водительского удостоверения.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники Госавтоинспекции в Биробиджане пресекли использование поддельного водительского удостоверения. Инспекторы ДПС городского отдела полиции остановили автомобиль марки «Тойота Приус», за рулём которого находился 35 летний местный житель. В ходе проверки документов были выявлены явные признаки подделки предъявленных прав, сообщает официальный канал «Полиция ЕАО». Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Задержанный гражданин признал свою вину. Он пояснил, что нашёл в социальной сети предложение об оформлении водительских прав, перечислил неизвестному лицу 60 000 рублей и получил поддельный документ.

Заключение эксперта криминалиста ЭКЦ УМВД России по ЕАО подтвердило факт подделки. Орган дознания возбудил в отношении водителя уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.

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