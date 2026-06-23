Житель Биробиджана купил поддельные права за 60 000 рублей

Заключение эксперта криминалиста ЭКЦ УМВД России по ЕАО подтвердило факт подделки. Орган дознания возбудил в отношении водителя уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.