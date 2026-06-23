На «АРТ-Берегу» в Красноярске пройдет неделя концертов, мастер-классов и танцев

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На летней площадке «АРТ-Берег» под Коммунальным мостом левого берега с 22 по 28 июня пройдет серия открытых мероприятий для жителей и гостей города. В программе — вокальные выступления, танцевальные мастер-классы, концерты и фестивальные программы.