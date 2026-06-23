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На «АРТ-Берегу» в Красноярске пройдет неделя концертов, мастер-классов и танцев

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На летней площадке «АРТ-Берег» под Коммунальным мостом левого берега с 22 по 28 июня пройдет серия открытых мероприятий для жителей и гостей города. В программе — вокальные выступления, танцевальные мастер-классы, концерты и фестивальные программы.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На летней площадке «АРТ-Берег» под Коммунальным мостом левого берега с 22 по 28 июня пройдет серия открытых мероприятий для жителей и гостей города. В программе — вокальные выступления, танцевальные мастер-классы, концерты и фестивальные программы.

Накануне, 22 июня, состоялся День памяти и скорби.

23 июня зрителей ждет сразу несколько музыкальных программ: выступления школы «Нова», Центра развития голоса Марины Махониной и студии вокала «A2».

24 июня в программе запланированы танцевальная Zumba-программа, выступление дуэта «ВИТЮЛЯ» и конкурсный концерт фестиваля «Красноярск поет Высоцкого».

25 июня пройдет открытый микрофон, где выступить смогут все желающие.

26 июня гостей ждут вокальные номера и танцевальный мастер-класс по сальсе и бачате от проекта «Эта Ночь».

27 июня на «АРТ-Береге» отметят День молодежи. В этот день запланированы акустические выступления, концертные номера и вечерняя музыкальная программа.

28 июня программу недели завершат вокальные выступления, концерт группы «LOYZI» и выступление рок-группы «Ответ».

Красноярцев приглашают присоединиться к проекту и поддержать выступающих.

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