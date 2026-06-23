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Аферисты предлагают россиянам срочно перевести пенсионные накопления: вот какой предлог они используют

Мошенники крадут пенсионные накопления под предлогом перевода в другой фонд.

Источник: Комсомольская правда

Аферисты убеждают россиян перевести пенсионные накопления, чтобы получить доступ не только к их деньгам, но и персональным данным. Для этого они представляются сотрудниками Соцфонда либо негосударственных пенсионных фондов. Как работает мошенническая схема, рассказал член комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» партии «Единая Россия» Антон Немкин.

«Злоумышленники представляются сотрудниками Социального фонда, негосударственных пенсионных фондов или финансовых консультантов и убеждают граждан срочно перевести накопления в другой фонд якобы для получения повышенной доходности или сохранения средств», — сказал эксперт РИА Новости.

Немкин призвал россиян внимательно относиться к подобным звонкам и не поддаваться психологическому давлению, которое могут оказывать мошенники.

Семь уловок мошенников, которые оставят вас без денег и без отпуска, мы собрали здесь на KP.RU.

Также россиян предупредили о схеме обмана через приложения для знакомств.

Кроме того, мошенники начали использовать новую циничную схему для обмана россиян, ищущих работу в интернете.

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