Речной вокзал в Хабаровске превратят в гастро-пространство с детскими мастерскими

В Хабаровске на набережной начали преображать историческое здание речного вокзала. Его построили в 1899 году как торговые ряды нижнего базара, в 1925-м национализировали, а в 1933-м переоборудовали под речной вокзал. В таком виде оно простояло почти сто лет. Теперь здесь появится гастро-пространство. Кто инвестор и как появилась идея Проект реализует Антон Толмачёв — основатель сети кофеен «Келди» и ресторатор. Идея родилась, когда его точку закрыли из-за реконструкции набережной: проектировщики предложили открыться заново, что вдохновило его полностью восстановить и преобразить это историческое здание. «Тогда мы вышли с инициативой возглавить реконструкцию, решили поучаствовать в создании гастро-вокзала», — рассказывает он. Бюджет составил больше 100 миллионов рублей. Концепция: место для семей с детьми Пространство назвали «Мастерские гастро-вокзала». Акцент сместили с транзитной функции на то, что интересно людям. Это будет точка притяжения для семей с детьми — место для отдыха, ярких впечатлений и теплых встреч. Для вдохновения Толмачёв изучал японский опыт: как в небольших пространствах, можно уместить максимум смысла. Он не копирует чужие решения, а старается сохранить местную идентичность Хабаровска. Что будет на первом и втором этажах На первом этаже откроются корнеры — небольшие торговые точки, где разместятся рестораны кухонь мира: грузинская, корейская, итальянская, китайская. Второй этаж займут детские мастерские: столярные, гончарные, а ещё ведутся переговоры о кондитерских классах. Там же разместится ресторан. «Я мечтаю, что у нас получится сделать экскурсии на лёд, чтобы дети ходили ловили рыбу зимой и, может, сразу у них была возможность в ресторане эту рыбу приготовить», — делится планами Толмачёв. Как изменится фасад Фасаду возвращают исторический облик: убирают советскую штукатурку и надстройку, оставляют красный кирпич. Кирпич сохранился не везде, но его планируют укрепить и оставить как есть, чтобы следующие полвека здание выглядело естественно. Архитекторы работают над тем, чтобы у жителей не возникало сомнений: здание всегда выглядело именно так. «Чтобы, когда люди смотрели на это здание, они понимали, что никак по-другому оно выглядеть не могло, потому что это его исторический облик». Что нашли строители под крышей Под скатной крышей строители обнаружили необычный способ утепления: на доски слоем насыпали золу и придавили кирпичами. Этот потолок не считается архитектурным наследием, его демонтируют, а кирпичи используют для восстановления стен. «Старый кирпич у нас слоем лежит по всей крыше, мы сможем использовать его для восстановления. Современный кирпич разрушается от коррозии от влаги и рассыпается просто, старый кирпич себя гораздо лучше чувствует. Благо у нас этого кирпича очень много». Внутренние своды отчистят до кирпича, уберут подшивные потолки — станет выше и просторнее. Как идут работы и когда откроют Работы начались около месяца назад, хотя подготовка длилась год: всё это время ушло на документацию и согласования. Сейчас здание расчистили от лишнего, чтобы точнее определить реальную площадь и доработать архитектурное решение. У проекта уже есть логотип — «Речник», надутый парус с волнами. Его нанесут на фасад. К ноябрю 2026 года рестораторы смогут начать отделку, а открытие для посетителей запланировано на весну 2027-го. Анна Зубенко.