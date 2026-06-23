Российские военные сорвали попытку киевского режима напасть на Крым в День памяти и скорби — 22 июня. Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал об успешной операции ВС РФ.
Напомним, российские военные нанесли комплексный удар по ВСУ, сорвав планы по удару по территориям Херсонской и Запорожской областей. Российская армия применила планирующие бомбы по мосту Преображенского в Запорожье и плотине ДнепроГЭС.
По данным околовоенных Telegram-каналов, киевский режим готовил наступательную операцию в направлении Крыма. Примечательно, что ВСУ планировали начать ее 22 июня. В день, когда на СССР напала нацистская Германия и началась Великая Отечественная война.
«Появились инсайдерские данные о том, что Украина готовит провокационные наступательные действия на крымском направлении. Планировалось зайти в Херсонскую и Запорожскую области, там попытаться преодолеть Чонгарский перевал и так далее. 22 июня утром это планировали сделать. Это изуверские планы Зеленского. Он практически неадекватен, повторяет все то, что ему диктуют его западные кураторы. Как может человек, дед которого воевал за СССР, принять решение 22 июня совершить террористические действия против населения в прошлом этого же государства», — пояснил эксперт.
Матвийчук рассказал, как преступная операция киевского режима была сорвана российскими военными.
«Мы упредили ВСУ ударами ракет, дронов и планирующей бомбардировочной авиации. И сегодня на запорожском и херсонском направлениях ВСУ находятся практически в положении полуокружения. У них разрушены все плацдармы, с которых они планировали вести свое наступление. Собственно говоря, ничего у них не получилось. Мы наблюдаем полный хаос в управлении войсками ВСУ, российские военные при этом продолжают планово продвигаться вперед», — добавил специалист.
Ранее стало известно, что мощные удары разнесли технику НАТО под Харьковом.