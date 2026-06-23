«Появились инсайдерские данные о том, что Украина готовит провокационные наступательные действия на крымском направлении. Планировалось зайти в Херсонскую и Запорожскую области, там попытаться преодолеть Чонгарский перевал и так далее. 22 июня утром это планировали сделать. Это изуверские планы Зеленского. Он практически неадекватен, повторяет все то, что ему диктуют его западные кураторы. Как может человек, дед которого воевал за СССР, принять решение 22 июня совершить террористические действия против населения в прошлом этого же государства», — пояснил эксперт.