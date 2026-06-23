Едва не сгорела заживо: мошенник в прямом эфире заставил женщину сжечь квартиру в Челябинске

Жительница Челябинска перевела аферистам 40 тысяч рублей, после чего один из них связался с ней и сообщил о якобы крупной страховой выплате, если она подожжет свою квартиру и снимет это на видео для домового чата. На записи видно, как злоумышленник в режиме реального времени руководит действиями женщины: приказывает поджечь кровать, подбросить в огонь бумаги и не покидать помещение минимум 5 минут. Когда комната наполнилась дымом, потерпевшей стало тяжело дышать, но мошенник до последнего убеждал ее остаться, заверяя, что опасности нет. В результате происшествия квартира была полностью уничтожена огнем, женщина выбралась наружу. Также были эвакуированы жильцы многоквартирного дома, никто не пострадал. По факту произошедшего сотрудниками следственного отдела по Курчатовскому району организована доследственная проверка. Источник Новости Хабаровска — NewsKhv gubernia.com/wp-content/uploads/2026/06/сожгла-хату.mp4