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Житель Рыбинского округа Красноярского края победил в конкурсе агрономов

В крае прошли соревнования среди аграриев.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае в рамках регионального этапа всероссийского конкурса профмастерства «Лучший по профессии» выбирали лучших аграриев. Площадкой для соревнований стал Уярский сельскохозяйственный техникум.

Сначала участники решали тест по агрономии и экологии, затем в лаборатории проводили анализа качества зерна. А в поле исследовали посевы, разбирали сноповые образцы и боролись с вредителями.

Победителем стал главный агроном ООО «ОПХ Солянское» из Рыбинского муниципального округа Виталий Соколов. Второе место у главного агронома ООО «Крестьянское хозяйство “Родник”» из Балахтинско-Новоселовского муниципального округа Федора Лысак. Третье — у Матвея Трофимова — агронома из АО «Растениеводческое предприятие в Назарово».

26 июня их наградят в красноярском МВДЦ «Сибирь». Победитель регионального этапа представит наш край на федеральном этапе конкурса «Лучший по профессии», который состоится в июле в Мордовии.