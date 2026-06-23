Житель Рыбинского округа Красноярского края победил в конкурсе агрономов

В Красноярском крае в рамках регионального этапа всероссийского конкурса профмастерства «Лучший по профессии» выбирали лучших аграриев. Площадкой для соревнований стал Уярский сельскохозяйственный техникум.
Сначала участники решали тест по агрономии и экологии, затем в лаборатории проводили анализа качества зерна. А в поле исследовали посевы, разбирали сноповые образцы и боролись с вредителями.
Победителем стал главный агроном ООО «ОПХ Солянское» из Рыбинского муниципального округа Виталий Соколов. Второе место у главного агронома ООО «Крестьянское хозяйство “Родник”» из Балахтинско-Новоселовского муниципального округа Федора Лысак. Третье — у Матвея Трофимова — агронома из АО «Растениеводческое предприятие в Назарово».
26 июня их наградят в красноярском МВДЦ «Сибирь». Победитель регионального этапа представит наш край на федеральном этапе конкурса «Лучший по профессии», который состоится в июле в Мордовии.