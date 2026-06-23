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Сборная Франции обыграла команду Ирака и вышла в плей-офф ЧМ-2026

Сборная Франции по футболу после матча с командой Ирака набрала шесть очков в группе на ЧМ-2026 и вышла в плей-офф.

Источник: Аргументы и факты

Сборная Франции в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу обыграла команду Ирака со счетом 3:0 и обеспечила себе участие в плей-офф турнира.

Встреча состоялась в Филадельфии в американском штате Пенсильвания. После первого тайма матч приостанавливали из-за дождя и грозы. Голы в ходе игры забили нападающие Килиан Мбаппе (14-я и 54-я минуты) и Осман Дембеле (66).

Мбаппе сравнялся с немцем Мирославом Клозе по голам на чемпионатах мира (оба — по 16). Лидером является аргентинец Лионель Месси (18). После побед над сборными Ирака и Сенегала команда Франции имеет шесть очков и является лидером в группе I.

26 июня французы сыграют с норвежцами в рамках заключительного тура группового этапа. Килиан Мбаппе, отправив два мяча в ворота в игре против сборной Ирака, вышел на второе место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира по футболу.

27-летний нападающий имеет на своём счету 16 голов. По этому показателю он опередил бразильца Роналдо. Такое же число голов забил немец Мирослав Клозе. Лидером с 18 голами является аргентинец Лионель Месси.

Мбаппе также признан лучшим бомбардиром в истории сборной Франции. Он забил за национальную команду 60 голов. Матч против Ирака стал для него юбилейным. Мбаппе выступил за сборную Франции в 100-й раз.

Напомним, 21 июня команда Испании одержала одну из крупнейших побед на чемпионате мира по футболу. Её соперником по игре была сборная Саудовской Аравии.