Сборная Франции обыграла команду Ирака и вышла в плей-офф ЧМ-2026

Мбаппе сравнялся с немцем Мирославом Клозе по голам на чемпионатах мира (оба — по 16). Лидером является аргентинец Лионель Месси (18). После побед над сборными Ирака и Сенегала команда Франции имеет шесть очков и является лидером в группе I.