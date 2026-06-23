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Вице-спикер Сената Польши вернул Украине награды в знак протеста

Вице-спикер польского Сената Михал Каминьский принял решение вернуть Украине две награды в знак протеста против прославления Украинской повстанческой армии* (УПА*) украинскими властями. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщает издание 300Politika.

Вице-спикер польского Сената Михал Каминьский принял решение вернуть Украине две награды в знак протеста против прославления Украинской повстанческой армии* (УПА*) украинскими властями. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщает издание 300Politika.

— Я принял эти награды в качестве выражения общих ценностей, которые должны были стать основой отношений между Польшей и Украиной. Сегодня я не могу держать их у себя, — заявил Каминьский.

Сенатор пояснил, что не может оставить награды, поскольку украинские власти и значительная часть политических элит до сих пор не добились однозначного осуждения волынских преступлений и массовых убийств польских граждан. Он также добавил, что не понимает, почему Украина продолжает восхвалять националистов как государственных героев, говорится в сообщении.

22 июня стало известно, что Зеленский дважды отклонил предложения о телефонном разговоре и встрече со своим коллегой из Польши Каролем Навроцким для обсуждения ситуации с присвоением одной из частей ВСУ имени «героев УПА*».

19 июня Навроцкий объявил о своем решении лишить Зеленского ордена Белого орла — высшей государственной награды Польши.

*Запрещенная в России террористическая организация.

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