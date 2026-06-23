Вице-спикер Сената Польши вернул Украине награды в знак протеста

Сенатор пояснил, что не может оставить награды, поскольку украинские власти и значительная часть политических элит до сих пор не добились однозначного осуждения волынских преступлений и массовых убийств польских граждан. Он также добавил, что не понимает, почему Украина продолжает восхвалять националистов как государственных героев, говорится в сообщении.