Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Школьник на Камчатке установил новый рекорд: выпускник первым в регионе собрал 300 баллов на ЕГЭ

На Камчатке выпускник получил 100 баллов баллов по трём предметам ЕГЭ.

Источник: Комсомольская правда

Выпускник школы № 15 г. Петропавловска-Камчатского Иван Бакумцев показал уникальный результат на ЕГЭ-2026. Школьник впервые в истории региона набрал 100 баллов по трем ЕГЭ — русскому языку, профильной математике и физике. Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

«Впервые в истории Камчатки наш выпускник набрал максимальные 300 баллов сразу по трем предметам ЕГЭ», — написал Солодов в «Максе».

Бакумцев обучался в психолого-педагогическом классе. Результаты ЕГЭ по остальным предметам пока не опубликованы. На данный момент в регионе зафиксировано уже 11 работ, получивших 100 баллов.

Губернатор поздравил выпускника и всех школьников, подчеркнув, что камчатская молодежь в очередной раз доказала: на полуострове растут умные и талантливые люди.

Тем временем одиннадцатиклассник из Новоуральска набрал максимальное количество баллов на ЕГЭ по химии — 100.

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше