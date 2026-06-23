В Красноярске чествовали супругов, проживших в браке 50 лет

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В отделе ЗАГС по Кировскому и Свердловскому районам Красноярска чествовали супругов Анатолия Ильича и Ольгу Викторовну Закатей, которые вместе уже полвека.
Их семейный союз зарегистрировали 11 июня 1976 года в Зале бракосочетания Красноярска. Познакомились будущие супруги годом раньше — в январе 1975-го, во время поездки сотрудников химкомбината «Енисей» на экскурсию в Шушенское.
Позже они снова встретились на свадьбе общих знакомых, после чего уже не расставались. В семье родились две дочери } Ксения и Виктория. Сейчас у супругов есть внучки Даша, Арина и Юлия, внук Ярослав и правнук Илья.
В ЗАГСе отметили, что супруги до сих пор обращаются друг к другу ласково — Оленька и Толенька. Именно это близкие называют одним из секретов их долгой семейной истории.