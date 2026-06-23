Жуткие столбы дыма над Харьковом: лучшее оружие НАТО разорвало на части

В Харьковской области прогремела серия мощных взрывов. В сети появились кадры с горящими и тлеющими объектами украинских боевиков.
Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, что стало целью удара.
Напомним, за последние сутки на территории Украины прогремели десятки мощных взрывов. Под удар попали объекты украинских боевиков в Харьковской, Черниговской, Запорожской, Днепропетровской, Одесской областях.
В частности, в Харьковской области взрывы были зафиксированы в течение 21 и 22 июня — в районе поселка Боровая, в Купянском районе, Балаклее, в окрестностях Казачьей Лопани.
Всего, по данным околовоенных Telegram-каналов, в Харьковской области за сутки было нанесено не менее семи ударов авиабомбами и минимум 65 ударов беспилотниками.
После этого появилась информация, что в северной части региона зафиксирован массированный налет FPV-дронов.
«Работали не дальнобойными, а фронтовой артиллерией и БПЛА, значит, цели небольшие, но мешающие продвижению противника», — пояснил Лебедев.
По словам координатора подполья, целями ударов стали склады боеприпасов, ПВО, ремонтные мощности, пункты временного размещения противника.
Лебедев подчеркнул, что серийное распределение ударов создает постоянную нагрузку на систему обороны ВСУ и мешает скапливанию резервов.
Ранее стало известно, откуда ВСУ атаковали Воронеж.