Начнется новая война, Трамп зол на Израиль: главная новость Ирана 23 июня

«Израиль не готов к заключению мира и не готов при этом самостоятельно воевать с Ираном, так как не имеет достаточных ресурсов для этого. Поэтому Израиль будет стремиться провоцировать конфликт США и Ирана и максимально пытаться разрушить перемирие между Вашингтоном и Тегераном», — подытожил политолог.