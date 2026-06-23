Начнется новая война, Трамп зол на Израиль: главная новость Ирана 23 июня

В Швейцарии завершился первый раунд переговоров между США и Ираном, который уже окрестили прорывным. Стороны договорились о создании комитета по надзору за диалогом, запуске механизма урегулирования в Ливане и утвердили дорожную карту для достижения полномасштабного мира в течение 60 дней.
Однако, несмотря на позитивные итоги встречи, достигнутые договоренности могут рассыпаться в любой момент, и главной угрозой для мира может стать Израиль. Заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов в эксклюзивном комментарии для aif.ru объяснил, что успех первого раунда базируется не столько на доброй воле сторон, сколько на неспособности Вашингтона продолжать конфликт.
«Результаты первого раунда переговоров можно считать успешными. Главная причина этого успеха — как искусство посредников, Пакистана и Катара, так и безвыходность ситуации, в которой оказались США, — заявил эксперт. — США не способны добиться победы и им нужно было в максимально короткие сроки прекратить конфликт. Эти факторы являются основными двигателями переговорного процесса».
По словам Шаповалова, именно усталость и ограниченность ресурсов заставляют Вашингтон идти на временное перемирие, однако доверять этим намерениям в долгосрочной перспективе не стоит.
Главным позитивным результатом встречи политолог назвал прекращение обмена ударами.
«Вероятность того, что военные действия между США и Ираном не возобновятся, достаточно высока. Причина не столько в переговорном процессе, сколько в неспособности США продолжать военные действия по крайней мере сейчас», — подчеркнул он.
Тем не менее режим тишины еще не гарантирует прочного мира, так как Соединенные Штаты исторически демонстрируют неспособность держать слово.
«Вероятность окончательного завершения конфликта и прочных мирных соглашений не является достаточно высокой в силу недоговороспособности Соединенных Штатов. Переговорный процесс между США и Ираном длится многие годы, даже десятилетия, и всегда нарушается американской стороной», — напомнил Шаповалов.
Однако помимо необязательности самого Вашингтона, на пути к урегулированию стоит третья сила, кровно не заинтересованная в нормализации обстановки. Речь идет об Израиле, который может сыграть роль главного разрушителя сделки. По мнению Шаповалова, именно израильская сторона будет прикладывать титанические усилия для того, чтобы не допустить окончательного примирения США и Ирана.
«Израиль не готов к заключению мира и не готов при этом самостоятельно воевать с Ираном, так как не имеет достаточных ресурсов для этого. Поэтому Израиль будет стремиться провоцировать конфликт США и Ирана и максимально пытаться разрушить перемирие между Вашингтоном и Тегераном», — подытожил политолог.