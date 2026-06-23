Половодье на реке Авача осложняет поиски троих пропавших в бухте рыбаков

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 июня. /ТАСС/. Весеннее половодье на реке Авача на Камчатке негативно влияет на обстановку в Авачинской бухте, где пропали трое рыбаков. Об этом ТАСС сообщили в краевом министерстве по ЧС.
Катер, на котором, по предварительной информации, находились три человека, перевернулся в Авачинском заливе на Камчатке вечером 22 июня. По предварительной информации, найден катер пострадавших, люди на нем не обнаружены. Возбуждено уголовное дело.
«Сейчас половодье на реке Авача, в воде много деревьев, которые выносятся в бухту. Поэтому сейчас выходить в море в ночное время в условиях плохой видимости очень опасно», — рассказали в профильном министерстве.
Авачинская бухта — одна из крупнейших незамерзающих бухт в мире, расположенная на юго-восточном побережье Камчатки. Она служит главными транспортными и морскими воротами Камчатского края.