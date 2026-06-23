Зеленский окружён: в Киеве началась агония, в конфликт вступила новая сила

«Эти государства торгуются с Евросоюзом по поводу того, чтобы представлять Украину в европейских делах и оставить ее в виде некоего буфера между ЕС и Россией, хотя бы правобережную часть Украины. Тут нет больше никаких других идеологических, гуманитарных или иных соображений… Для Словакии, Румынии, Польши нужен этот буфер. Потому что они опасаются, что после падения Украины их могут заставить воевать в качестве прокси-сил, а они этого не хотят», — подчеркнул Скачко.