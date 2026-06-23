Зеленский окружён: в Киеве началась агония, в конфликт вступила новая сила

Политолог Владимир Скачко в эксклюзивном комментарии для aif.ru раскрыл, как конфликты Украины с соседями — Польшей, Словакией и Белоруссией — отразятся на стране и ситуации в зоне СВО.
Владимир Зеленский в последние недели рассорился с Польшей из-за героизации нацистов. В Словакии в то же время призвали премьера Роберта Фицо не подавать руку главе киевского режима из-за восхваления фашизма на Украине. В адрес Белоруссии со стороны Зеленского все чаще звучат угрозы, он в ультимативной форме потребовал от Минска вывести технику из приграничных областей в течение недели.
«Белоруссия — часть Союзного государства, она будет реагировать в соответствии с договоренностями с Россией. Потому что самостоятельное вмешательство в конфликт с Украиной может ускорить начало открытых боевых действий на белорусском направлении и растянуть российские силы», — сказал Скачко.
При этом конфликты Украины с Польшей и Словакией политолог охарактеризовал фразой «милые бранятся — только тешатся».
«Эти государства торгуются с Евросоюзом по поводу того, чтобы представлять Украину в европейских делах и оставить ее в виде некоего буфера между ЕС и Россией, хотя бы правобережную часть Украины. Тут нет больше никаких других идеологических, гуманитарных или иных соображений… Для Словакии, Румынии, Польши нужен этот буфер. Потому что они опасаются, что после падения Украины их могут заставить воевать в качестве прокси-сил, а они этого не хотят», — подчеркнул Скачко.