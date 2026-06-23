Компании в России могут получить деньги за трудоустройство ветеранов

Она уточнила, что программа действует с 2025 года. Работодателям возмещают расходы на создание или переоборудование рабочих мест для людей с инвалидностью I и II групп, а также ветеранов боевых действий с инвалидностью. По словам эксперта, в отдельных регионах поддержку также могут получить работодатели, которые трудоустраивают многодетных родителей и родителей детей-инвалидов.