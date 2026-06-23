Компании в России могут получить деньги за трудоустройство ветеранов

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Компании в России могут получить 200 тысяч рублей от государства в качестве субсидии на оснащение рабочих мест при трудоустройстве граждан из льготных категорий, к которым относятся люди с инвалидностью, ветераны боевых действий и многодетные родители, сообщила РИА Новости доцент кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Мария Кутарова.
«Государство компенсирует работодателям до 200 тысяч рублей за оснащение рабочих мест при трудоустройстве отдельных категорий граждан. Среди них — инвалиды, ветераны, многодетные родители», — сказала Кутарова.
Она уточнила, что программа действует с 2025 года. Работодателям возмещают расходы на создание или переоборудование рабочих мест для людей с инвалидностью I и II групп, а также ветеранов боевых действий с инвалидностью. По словам эксперта, в отдельных регионах поддержку также могут получить работодатели, которые трудоустраивают многодетных родителей и родителей детей-инвалидов.
Эксперт пояснила, что одно из обязательных условий трудоустройства — заключение трудового договора с сотрудником минимум на девять месяцев и сохранение рабочего места на этот срок.
«Для получения субсидии работодателю необходимо предоставить трудовой договор, документы, подтверждающие статус работника, а также подтверждение расходов на оборудование рабочего места», — заключила Кутарова.