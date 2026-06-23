Седьмой год окружное управление Генпрокуратуры России проводит во Всероссийском детском центре «Океан» тематические смены «Юный правовед». На прошедших выходных «Океан» принял 63 участника смены с Дальнего Востока, Сибири, Урала, центра России и из Донецкой Народной Республики. Юные правоведы познакомились с организаторами из надзорного ведомства и работниками Дальневосточного юридического института, филиала Университета прокуратуры РФ. На вводном курсе в профессию прокурора дети получили первые задания и приступили к подготовке видео на тему «Как не стать жертвой интернет-мошенников».
Тематическая программа «Юный правовед» в седьмой раз стартовала во Всероссийском детском центре «Океан»
Седьмой год окружное управление Генпрокуратуры России проводит во Всероссийском детском центре «Океан» тематические смены «Юный правовед». На прошедших выходных «Океан» принял 63 участника смены с Дальнего Востока, Сибири, Урала, центра России и из Донецкой Народной Республики. Юные правоведы познакомились с организаторами из надзорного ведомства и работниками Дальневосточного юридического института, филиала Университета прокуратуры РФ. На вводном.