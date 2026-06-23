Посол РФ в Соединённых Штатах Александр Дарчиев заявил, что в ФРГ мечтают о новом «походе на Восток».
Он уточнил, что речь идёт о нацизме и людях, которые «грезят четвёртым рейхом».
«В Европе вновь поднимает голову нацизм, а горячие головы в Германии, забывшие уроки истории, грезят “четвёртым рейхом” и новым походом на Восток», — сказал Дарчиев.
Заявление прозвучало в акции «Свеча памяти» в посольстве Российской Федерации в США.
Он отметил, что в РФ помнят о событиях Великой Отечественной войны. Дарчиев рассказал, что россияне являются наследниками великой Победы. Он напомнил, что в России отдают долг памяти погибшим. Кроме того, россияне приносят клятву не допустить повторения трагедии.
Дарчиев подчеркнул, что «нацизм в новой инкарнации» будет сокрушён по итогам специальной военной операции.
«Нацизм в его новой инкарнации будет сокрушён по итогам СВО, и победа будет за нами», — заявил он.
Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что страны коллективного Запада предпочитают «забывать» о международно признанных итогах Второй мировой войны и пытаются переписать историю, умаляя роль Красной Армии в разгроме немецкого нацизма.
По словам Лаврова, Германия вновь возглавила движение в поддержку нацизма в Европе, на роль фюрера назначен Зеленский.