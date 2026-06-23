В Красноярске пройдет фестиваль «Народное гуляние на пароходе»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Красноярский краевой краеведческий музей приглашает жителей и гостей города на летний фестиваль «Народное гуляние на пароходе», посвященный 135-летию со дня прибытия в Красноярск Его Императорского Высочества Цесаревича Николая Александровича Романова.
Праздник состоится на историческом пароходе-музее «Св. Николай» — именно на этом судне будущий император Николай II прибыл в Красноярск в 1891 году во время своего путешествия по Сибири.
Фестиваль откроется в 11:00 музыкальными и театральными выступлениями на набережной Енисея. Для гостей выступят музыканты Детской школы искусств № 8, группа «Союз казаков Енисея» и актеры народного самодеятельного коллектива «Сибирячок».
В полдень на пароходе начнет работу выставка «Визит Цесаревича», посвященная знаменательному событию 1891 года. Посетители увидят уникальные экспонаты из фондов Красноярского краеведческого музея: кресло Цесаревича, его автограф, меню торжественного обеда и другие предметы, связанные с семьей Романовых.
В 12:30 стартует тревел-квест в дополненной реальности. Благодаря разработке команды UVLab участники смогут пройти по маршруту Цесаревича от парохода-музея «Св. Николай» до дома Крутовских, увидеть исторический облик Красноярска конца XIX века и прослушать тематическую аудиоэкскурсию.
Также в программе — мастер-класс по историческим танцам от школы «Прикосновение» и студии старинного танца «Талисман», который начнется в 12:40.
В 15:00 состоится лекция писателя и публициста Дмитрия Косякова «Красноярск при Николае II. Меж двух революций», посвященная истории города на рубеже XIX-XX веков.
На протяжении всего дня, с 11:00 до 17:00, будет работать виртуальная фотозона, где посетители смогут сделать снимок с Цесаревичем Николаем Александровичем с помощью современных цифровых технологий. Для детей организуют интерактивную площадку «Веселый причал» с летними играми, гигантскими шахматами, мастер-классами и конкурсами.
Кроме того, с 12:30 до 16:30 на палубе парохода гости смогут отдохнуть за чашкой чая и попробовать традиционные пироги.
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