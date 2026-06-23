За прошедшие сутки в Красноярском крае потушено 14 пожаров, один человек погиб и один утонул

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Бородино огонь повредил спальную комнату в квартире двухквартирного дома.
Площадь пожара составила 9 квадратных метров. По предварительным данным, причиной стало нарушение при эксплуатации печи.
В поселке Октябрьский Богучанского округа сгорел двухквартирный дом, также огонь повредил квартиру и кровлю соседнего дома, два гаража и легковой автомобиль. Общая площадь пожара составила 203 квадратных метра. По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки.
За сутки зарегистрировано одно происшествие на воде. В Зеленогорске на озере Лебединое извлекли тело мужчины. Проводятся следственные мероприятия.