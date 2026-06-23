За прошедшие сутки в Красноярском крае потушено 14 пожаров, один человек погиб и один утонул

В поселке Октябрьский Богучанского округа сгорел двухквартирный дом, также огонь повредил квартиру и кровлю соседнего дома, два гаража и легковой автомобиль. Общая площадь пожара составила 203 квадратных метра. По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки.