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За прошедшие сутки в Красноярском крае потушено 14 пожаров, один человек погиб и один утонул

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Бородино огонь повредил спальную комнату в квартире двухквартирного дома.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Бородино огонь повредил спальную комнату в квартире двухквартирного дома.

Площадь пожара составила 9 квадратных метров. По предварительным данным, причиной стало нарушение при эксплуатации печи.

В поселке Октябрьский Богучанского округа сгорел двухквартирный дом, также огонь повредил квартиру и кровлю соседнего дома, два гаража и легковой автомобиль. Общая площадь пожара составила 203 квадратных метра. По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки.

За сутки зарегистрировано одно происшествие на воде. В Зеленогорске на озере Лебединое извлекли тело мужчины. Проводятся следственные мероприятия.