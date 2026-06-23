Красноярское кафе «За Сибирь» оштрафовали на 30 тысяч за антисанитарию

Специалисты Роспотребнадзора проверили кафе «За Сибирь» на улице Тамбовской в Красноярске и нашли нарушения санитарных требований.
Как рассказали в управлении, на репчатом луке, картофеле и растительном масле отсутствовали маркировочные ярлыки. Холодильник для молочной продукции — без термометра. В производственном помещении обнаружили приправы, просроченные более чем на год: барбарис и душистый перец, а также чеснок молотый с истекшим сроком годности на 4 месяца.
Разделочные доски для сырых овощей и зелени хранились вместе с досками для сырого мяса и рыбы без маркировки, а столы для сырой и готовой продукции не были обозначены.
Всю просроченную продукцию изъяли из оборота. ООО «Сибирь» оштрафовали на 30 тысяч рублей и выдали предписание устранить нарушения. Штраф уже оплачен.
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