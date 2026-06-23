Красноярское кафе «За Сибирь» оштрафовали на 30 тысяч за антисанитарию

Как рассказали в управлении, на репчатом луке, картофеле и растительном масле отсутствовали маркировочные ярлыки. Холодильник для молочной продукции — без термометра. В производственном помещении обнаружили приправы, просроченные более чем на год: барбарис и душистый перец, а также чеснок молотый с истекшим сроком годности на 4 месяца.