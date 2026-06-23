Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярское кафе «За Сибирь» оштрафовали на 30 тысяч за антисанитарию

В заведении нашли санитарные нарушения.

Специалисты Роспотребнадзора проверили кафе «За Сибирь» на улице Тамбовской в Красноярске и нашли нарушения санитарных требований.

Как рассказали в управлении, на репчатом луке, картофеле и растительном масле отсутствовали маркировочные ярлыки. Холодильник для молочной продукции — без термометра. В производственном помещении обнаружили приправы, просроченные более чем на год: барбарис и душистый перец, а также чеснок молотый с истекшим сроком годности на 4 месяца.

Разделочные доски для сырых овощей и зелени хранились вместе с досками для сырого мяса и рыбы без маркировки, а столы для сырой и готовой продукции не были обозначены.

Всю просроченную продукцию изъяли из оборота. ООО «Сибирь» оштрафовали на 30 тысяч рублей и выдали предписание устранить нарушения. Штраф уже оплачен.

Ранее мы сообщали, что в минусинском «Светофоре» шашлык «похудел» с 1 кг до 400 г.

Узнать больше по теме
Роспотребнадзор: история, структура и функции ведомства, как подать жалобу
Роспотребнадзор — один из ключевых надзорных органов России, отвечающий за защиту прав потребителей, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и контроль соблюдения санитарных норм. В материале рассказываем, как появилось ведомство, чем оно занимается и кто руководит им сегодня.
Читать дальше