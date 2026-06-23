Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фестиваль «Палитра наций» соберёт гостей в Амурске 4 июля

Придворцовая площадь станет калейдоскопом народов региона.

Источник: Хабаровский край сегодня

4 июля на Придворцовой площади в Амурске пройдет краевой фестиваль национальных традиций «Палитра наций». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», городской центр на один день станет тематической площадкой, где будут представлены культуры и обычаи народов, проживающих в регионе.

Организаторы подготовили насыщенную программу.

Гостей ждут выступления ведущих творческих коллективов Хабаровского края и экспозиция «Национальный колорит» на выставочной аллее. Желающие смогут освоить народные ремесла на мастер-классах, а также приобрести изделия мастеров декоративно-прикладного искусства на ярмарке.

Для активного отдыха предусмотрены интерактивные зоны с национальными играми и забавами и, конечно, призами. Завершит знакомство с традициями дегустация блюд этнической кухни.

Специальным гостем фестиваля станет ансамбль «Амур» Восточного округа войск национальной гвардии РФ.

Мероприятие организовано Краевым центром гражданских инициатив и Хабаровской краевой общественной организацией «Ассамблея народов Хабаровского края» при поддержке регионального Правительства и администрации Амурского муниципального района.

Добавим, фестиваль проходит в рамках Года единства народов, объявленного в России в 2026 году.