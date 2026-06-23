Фестиваль «Палитра наций» соберёт гостей в Амурске 4 июля

4 июля на Придворцовой площади в Амурске пройдет краевой фестиваль национальных традиций «Палитра наций». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», городской центр на один день станет тематической площадкой, где будут представлены культуры и обычаи народов, проживающих в регионе.