Фестиваль «Палитра наций» соберёт гостей в Амурске 4 июля

4 июля на Придворцовой площади в Амурске пройдет краевой фестиваль национальных традиций «Палитра наций». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», городской центр на один день станет тематической площадкой, где будут представлены культуры и обычаи народов, проживающих в регионе.
Организаторы подготовили насыщенную программу.
Гостей ждут выступления ведущих творческих коллективов Хабаровского края и экспозиция «Национальный колорит» на выставочной аллее. Желающие смогут освоить народные ремесла на мастер-классах, а также приобрести изделия мастеров декоративно-прикладного искусства на ярмарке.
Для активного отдыха предусмотрены интерактивные зоны с национальными играми и забавами и, конечно, призами. Завершит знакомство с традициями дегустация блюд этнической кухни.
Специальным гостем фестиваля станет ансамбль «Амур» Восточного округа войск национальной гвардии РФ.
Мероприятие организовано Краевым центром гражданских инициатив и Хабаровской краевой общественной организацией «Ассамблея народов Хабаровского края» при поддержке регионального Правительства и администрации Амурского муниципального района.
Добавим, фестиваль проходит в рамках Года единства народов, объявленного в России в 2026 году.