Диетолог Поляков сказал, кому опасно есть вареную кукурузу

Диетолог Антон Поляков в эксклюзивной беседе с aif.ru сообщил, что вареная кукуруза является полезным продуктом, однако некоторым людям стоит воздержаться от ее употребления.
Специалист посоветовал не злоупотреблять солью при употреблении кукурузы, поскольку это негативным образом скажется на почках, также это может спровоцировать отеки.
«В целом вареная кукуруза — хороший продукт, но у человека может быть непереносимость кукурузы, здесь нужно быть аккуратнее. Также может появиться аллергическая реакция. Кроме того, если у человека какое-то системное воспаление, то содержащиеся в кукурузе вещества могут поддержать это воспаление. При наличии воспаления кукуруза на пользу не пойдет», — отметил эксперт.
Регулярное употребление вареной кукурузы положительным образом влияет на пищеварение и сердечно‑сосудистую систему за счет высокого содержания клетчатки и калия. В ней также есть антиоксиданты лютеин и зеаксантин, защищающие зрение, а сложные углеводы длительное время оставаться сытым.
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