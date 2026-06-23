Диетолог Поляков сказал, кому опасно есть вареную кукурузу

«В целом вареная кукуруза — хороший продукт, но у человека может быть непереносимость кукурузы, здесь нужно быть аккуратнее. Также может появиться аллергическая реакция. Кроме того, если у человека какое-то системное воспаление, то содержащиеся в кукурузе вещества могут поддержать это воспаление. При наличии воспаления кукуруза на пользу не пойдет», — отметил эксперт.