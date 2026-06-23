Тройной удар по Зеленскому: бывшие союзники атаковали Украину, Киев воет

«Эти государства торгуются с Евросоюзом по поводу того, чтобы представлять Украину в европейских делах… Для Словакии, Румынии, Польши нужен этот буфер. Потому что они опасаются, что после падения Украины их могут заставить воевать в качестве прокси-сил, а они этого не хотят», — заявил эксперт.