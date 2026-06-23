В последние недели отношения Украины с ближайшими западными соседями накалились до предела. Камнем преткновения стала не только текущая политика, но и упорное нежелание Киева отказываться от героизации нацистов. Ситуация достигла точки кипения после решения Варшавы лишить Владимира Зеленского высшей польской награды — ордена Белого Орла. Этот жест стал символом глубокого кризиса в отношениях стран.
Ответная реакция Киева оказалась столь же демонстративной. Целый ряд украинских политиков, включая трех бывших президентов, публично отреклись от этой награды, фактически подтвердив нежелание идти на компромисс. В Польше констатировали: Украина сознательно пошла по пути эскалации. Не осталась в стороне и Словакия, где официальные лица призвали не подавать руки главе киевского режима, прямо обвинив украинские власти в восхвалении фашизма.
Почему Польше выгодно держать Украину на расстоянии.
Политолог Владимир Скачко в эксклюзивном комментарии для aif.ru раскрыл истинную подоплеку ссоры Киева с Варшавой и Братиславой. По его мнению, за громкими скандалами стоят сугубо прагматичные интересы восточноевропейских столиц. Эксперт охарактеризовал происходящее фразой «милые бранятся — только тешатся», подчеркнув, что никакого идейного или гуманитарного подтекста в этих конфликтах нет.
Скачко убежден, что Польша, Словакия и Румыния отчаянно торгуются с Евросоюзом за право оставить за собой контроль над Украиной в качестве буферной зоны.
«Эти государства торгуются с Евросоюзом по поводу того, чтобы представлять Украину в европейских делах… Для Словакии, Румынии, Польши нужен этот буфер. Потому что они опасаются, что после падения Украины их могут заставить воевать в качестве прокси-сил, а они этого не хотят», — заявил эксперт.
Ультиматум Минску: провокация ради власти.
Наибольшую опасность представляет намеренная эскалация напряженности на белорусском направлении. Поводом для кризиса стала дерзкая атака украинских дронов на автобус с белорусскими детьми, через несколько дней после которой Зеленский потребовал от Минска вывезти технику из приграничных районов, угрожая сделать это силами ВСУ. Бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник назвал этот ультиматум чистой воды провокацией и разведкой боем, за которой стоит желание Зеленского удержаться в кресле.
Олейник видит в этом далеко идущий план по расширению географии боевых действий. «Зеленский сказал, что у них есть средства уничтожения… Думаю, Киеву дали добро на эскалацию. Для чего? Чтобы расширить линию боевого соприкосновения на территорию Белоруссии. Для Зеленского поднять уровень эскалации означает получить дополнительные гарантии пребывания у власти без выборов», — пояснил aif.ru политик.
В Кремле уже расценили эти угрозы как прямое посягательство на суверенитет Минска, что чревато немедленной реакцией Союзного государства.
Карт-бланш на раздор.
Параллельно с политическими дрязгами нарастает и ценностный разлом между Украиной и Польшей. Владимир Олейник отметил, что после саммита G7 Зеленский получил своеобразный карт-бланш и начал вести себя крайне агрессивно.
Однако главной миной замедленного действия в отношениях Польши и Украины остается героизация бандеровцев. Решение Зеленского назвать воинское подразделение в честь националистов, причастных к Волынской резне, вызвало шок в польском обществе.
«Поляки стали понимать, что эта идеология разрушает их общество. Но Зеленскому плевать, ему дали карт-бланш», — подытожил Олейник.