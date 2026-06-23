Сборная Норвегии впервые за 28 лет вышла в плей-офф ЧМ, обыграв сенегальцев

ВАШИНГТОН, 23 июня. /ТАСС/. Сборная Норвегии победила команду Сенегала со счетом 3:2 в матче второго тура группового этапа и вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в Ист-Ратерфорде (США, штат Нью-Джерси).
Забитыми мячами в составе победителей отметились Маркус Педерсен и Эрлинг Холанд (48, 58). У проигравших отличился Исмаила Сарр (53, 90+3). На счету Холанда теперь 4 гола на ЧМ-2026, столько же в активе французского форварда Килиана Мбаппе. Возглавляет список лучших бомбардиров нынешнего мирового первенства аргентинский нападающий Лионель Месси, забивший 5 мячей.
Сборная Норвегии впервые с 1998 года вышла в плей-офф чемпионата мира. Тогда норвежцы одержали одну победу и дважды сыграли вничью на групповом этапе, в ⅛ финала они уступили команде Италии (0:1).
Сборная Франции с 6 очками лидирует в таблице группы I, столько же баллов в активе норвежцев. Далее располагаются команды Сенегала и Ирака, они не набрали ни одного очка.
В заключительном туре группового этапа норвежцы сыграют с французами, сенегальцы встретятся с командой Ирака. Оба матча пройдут 26 июня.