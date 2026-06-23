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В красноярском кафе «За Сибирь» нашли просрочку

Роспотребнадзор проверил кафе «За Сибирь» в красноярских Энергетиках и выявил ряд нарушений санитарно-эпидемиологических требований.

Роспотребнадзор проверил кафе «За Сибирь» в красноярских Энергетиках и выявил ряд нарушений санитарно-эпидемиологических требований.

Так, в производственном помещении обнаружили просроченные на год и два года приправы барбарис и молотый перец, а также молотый чеснок с истекшим сроком годности больше четырех месяцев назад.

Кроме того, у репчатого лука, картофеля и растительного масла отсутствовали маркировочные ярлыки. А холодильник для молочной продукции не был оснащен термометром.

«Всю просроченную продукцию изъяли из оборота. Организацию рабочего процесса наши специалисты тоже не оценили: производственные столы для сырой и готовой продукции были без маркировки, а разделочные доски для сырых овощей и зелени соседствовали с досками для сырых мяса и рыбы», — рассказали в Роспотребнадзоре.

По итогам проверки ООО «Сибирь» привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 000 рублей, он уже оплачен. Кроме того, заведению общественного питания выдали предписание об устранении выявленных нарушений, исполнение которого находится на контроле.

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