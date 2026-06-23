В красноярском кафе «За Сибирь» нашли просрочку

«Всю просроченную продукцию изъяли из оборота. Организацию рабочего процесса наши специалисты тоже не оценили: производственные столы для сырой и готовой продукции были без маркировки, а разделочные доски для сырых овощей и зелени соседствовали с досками для сырых мяса и рыбы», — рассказали в Роспотребнадзоре.