В красноярском кафе «За Сибирь» нашли просрочку

Роспотребнадзор проверил кафе «За Сибирь» в красноярских Энергетиках и выявил ряд нарушений санитарно-эпидемиологических требований.
Так, в производственном помещении обнаружили просроченные на год и два года приправы барбарис и молотый перец, а также молотый чеснок с истекшим сроком годности больше четырех месяцев назад.
Кроме того, у репчатого лука, картофеля и растительного масла отсутствовали маркировочные ярлыки. А холодильник для молочной продукции не был оснащен термометром.
«Всю просроченную продукцию изъяли из оборота. Организацию рабочего процесса наши специалисты тоже не оценили: производственные столы для сырой и готовой продукции были без маркировки, а разделочные доски для сырых овощей и зелени соседствовали с досками для сырых мяса и рыбы», — рассказали в Роспотребнадзоре.
По итогам проверки ООО «Сибирь» привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 000 рублей, он уже оплачен. Кроме того, заведению общественного питания выдали предписание об устранении выявленных нарушений, исполнение которого находится на контроле.