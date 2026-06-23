Гороскоп для всех знаков зодиака на 23 июня

Скорпионам не стоит в этот день раньше времени обещать другим грандиозные результаты — как из соображений хорошего тона, так и по причине возможных просчетов. Если требуется совет или консультация, будет лучше, если беседа будет приватной и предварительной. Лучше пока не ожидать от других людей стопроцентного исполнения совместных планов, поскольку возможен форс-мажор.