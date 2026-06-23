В Пермском крае с 1 июля изменится график движения пригородных поездов

На этот период отменяется рейс № 6104 «Пермь II — Голованово», который обычно отправлялся в 9:22. Также поменяется маршрут поезда № 6024: он будет следовать от Краснокамска до Голованово вместо направления до Перми II. Отправление со станции Краснокамск останется ежедневным, в 7:05.