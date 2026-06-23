Дачный домик обокрали в селе Ленинском Еврейской автономной области

В селе Ленинском ЕАО 37 летняя женщина заявила в полицию о краже из её дачного домика. Во время визита на участок она обнаружила спиленный навесной замок и пропажу металлической лестницы, чугунной ванны и печной чугунной плиты, сообщает официальный канал «Полиция ЕАО». Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.