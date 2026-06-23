Золотые кольца, еда, шины: хабаровчанка украла у знакомого 1,6 млн рублей с карты

Как сообщается, парочка вместе расписала спиртное. Мужчина отправил спутницу в магазин за продуктами, дав ей свою банковскую карту и сообщив пин-код вместе с паролем от мобильного банка. В итоге, как только мужчина уснул, 38-летняя хабаровчанка, которая ранее уже была судима, тут же сбежала и начала тратить чужие деньги. В частности, она потратила 450 тысяч рублей на покупку четырех золотых колец и еды, на оплату такси, а также на выкуп украшений соседки и покупку ей шин. Было возбуждено уголовное дело. У женщины изъяли 436 тысяч рублей и ювелирные изделия, а у ее соседки — выкупленные украшения и шины.