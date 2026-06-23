Дорогу к дому в Ванинском районе отремонтировали после вмешательства прокуратуры

Прокуратура провела проверку соблюдения ПДД. Установлено, что при ремонте труб водоснабжения в рамках инвестиционной программы повреждена единственная дорога к многоквартирному дому. Директору организации внесено представление об устранении нарушений правил благоустройства. Представление рассмотрено, дефекты покрытия устранены. Ответственное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.