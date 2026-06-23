Холанду хватило 148 минут на ЧМ, чтобы стать лучшим снайпером в истории Норвегии

Для этого Холанду понабилось всего 148 минут. Теперь он является лучшим снайпером национальной сборной на чемпионатах мира. Форвард обошёл полузащитника Хьетиля Рекдала, у которого в активе было два гола на турнирах в 1994 и 1998 годах.