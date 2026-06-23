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Холанду хватило 148 минут на ЧМ, чтобы стать лучшим снайпером в истории Норвегии

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд забил два мяча в матче второго тура чемпионата мира против Сенегала. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу скандинавов. Всего на турнире форвард «Манчестер Сити» поразил ворота соперников уже четырежды.

Источник: Life.ru

Для этого Холанду понабилось всего 148 минут. Теперь он является лучшим снайпером национальной сборной на чемпионатах мира. Форвард обошёл полузащитника Хьетиля Рекдала, у которого в активе было два гола на турнирах в 1994 и 1998 годах.

На ЧМ-2026 Холанд делит вторую строчку в списке лучших бомбардиров с французом Килианом Мбаппе. Единолично лидирует аргентинец Лионель Месси. На его счету пять забитых мячей.

В следующем матче Холанду и Мбаппе предстоит очная дуэль. Игра Норвегии и Франции состоится 26 июня.

Ранее сообщалось, что Мбаппе оформил дубль в матче второго тура группового этапа против Ирака и поднялся на второе место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира. Впереди опять Месси.

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