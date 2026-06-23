Красноярский край лидирует в реализации программы капремонта среди регионов СФО

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае выполнили наибольшее количество капитальных ремонтов многоквартирных домов среди регионов Сибирского федерального округа.
Как сообщает пресс-служба краевого минЖКХ, с начала года разные виды ремонта общедомового имущества провели в 146 многоквартирных домах края. Заменили 40 лифтов в 13 домах, отремонтировали 7 фасадов, 62 крыши, 3 системы газоснабжения, 22 системы отопления, по 23 системы холодного и горячего водоснабжения, 38 систем электроснабжения.
Кроме того, будут проведены не менее 862 видов капремонта в 630 многоквартирных домах края.
Программа капремонта действует в регионе с 2014 года. За это время выполнено свыше 12 тысячи видов работ более чем в 7,5 тысячи домах края.