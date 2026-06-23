Памятник партизанам отреставрируют в селе Датта Ванинского района

В селе Датта Ванинского района вскоре начнётся реставрация памятника партизанам Шуляпину и Бородину. Объект культурного наследия и прилегающую к нему территорию приведут в порядок на выделенные из бюджета Хабаровского края средства, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Обелиск над захоронением партизан установлен 1951 году. В 1957 году его взяли под государственную охрану как объект культурного наследия регионального значения.
Памятник приведут в порядок в рамках мероприятий по сохранению исторической памяти. В плане работ реставрация обелиска, установка ограждения, цветников, вазонов и подпорок под венки; обустройство подхода к памятнику, размещение информационного стенда-указателя.
По распоряжению губернатора края Дмитрия Демешина на эти цели Ванинскому району из краевого бюджета выделена субсидия в размере 1 676 970 рублей.