Памятник партизанам отреставрируют в селе Датта Ванинского района

В селе Датта Ванинского района вскоре начнётся реставрация памятника партизанам Шуляпину и Бородину. Объект культурного наследия и прилегающую к нему территорию приведут в порядок на выделенные из бюджета Хабаровского края средства, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».