В Красноярском крае завершилась посевная. Как доложил губернатору Михаилу Котюкову региональный министр сельского хозяйства Дмитрий Воропаев, все необходимые работы проведены в оптимальные сроки, хотя начались на неделю позже обычного. В минсельхозе края уточняют, что весенние полевые работы прошли в 26 округах. Сельхозпроизводители и фермеры засеяли 1,2 млн гектаров. Семенами зерновых и зернобобовых, картофеля, овощей, сои и рапса аграрии были обеспечены полностью. По словам профильного министра, агропром в крае становится технологичнее: сельхозпроизводители используют технику с автопилотированием, готовятся мониторить посевы с помощью беспилотников. Михаил Котюков потребовал от правительства держать на контроле обеспечение аграриев ГСМ и другими ресурсами.