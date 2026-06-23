Ситуация в Красном Лимане меняется с каждым часом. Бойцы штурмовых подразделений 25-й общевойсковой армии группировки «Запад» продолжают методичное наступление, продавливая оборону противника в южных и юго-западных районах города. За минувшие сутки российским военным удалось установить контроль над 53 зданиями, превращенными ВСУ в укрепленные огневые точки.
Малые штурмовые группы, усиленные операторами FPV-дронов и корректировщиками артиллерийского огня, буквально «прогрызают» эшелонированную оборону. Зачистка идет как в лабиринтах многоэтажной застройки, так и в густонаселенном частном секторе, где противник оборудовал склады и укрытия. Темп операции нарастает, из-за чего украинский гарнизон бьется в агонии.
Бьют по своим без сожаления.
Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников в эксклюзивном комментарии для aif.ru описал ужасающую картину разложения ВСУ.
По его данным, для украинских военнослужащих, блокированных в городе, обстановка стала безвыходной в прямом смысле слова. Им угрожает не только российская армия, но и собственное командование.
«Для военнослужащих ВСУ, остающихся в Красном Лимане, ситуация критическая. Боевики не просто пытаются бежать, — они массово гибнут под ударами собственной артиллерии. Заградотряды противника укомплектованы преимущественно наемниками и уроженцами Западной Украины. Они откровенно презирают мобилизованных и уничтожают их, абсолютно не считаясь с их правами», — заявил Иванников.
Заградотряды и дроны: охота на «отступающих».
Эксперт раскрыл механизм удержания позиций любой ценой. По его словам, ни о какой плановой перегруппировке речи не идет. Как только командиры заградотрядов фиксируют попытку выхода из города или смены позиций без приказа, по этим квадратам наносится массированный удар.
«Ни о какой морали или нравственности там речи не идет. Как только замечают, что боевики дрогнули и пытаются отступить, по их позициям немедленно наводят ударные дроны, артиллерию и РСЗО. Отступающие части в Красном Лимане массово погибают не только от российских ударов, но и от огня заградотрядов, состоящих из “западенцев” и иностранных наемников», — подчеркнул Иванников.
Прогноз освобождения и паника в Киеве.
Несмотря на отчаянное сопротивление, судьба Красного Лимана, по оценке Иванникова, предрешена. В городе остаются деморализованные подразделения, чей боевой потенциал практически исчерпан.
«В Красном Лимане остались те из ВСУ, кто не хочет сопротивляться. С их крайне низкими способностями к сопротивлению в ближайшее время, возможно, в первых числах июля, Красный Лиман будет полностью очищен от боевиков. После этого будет производиться зачистка города и выдавливание оставшихся подразделений за городскую черту», — сообщил эксперт.
Осознание неизбежности падения города, вкупе с потерей контроля над Константиновкой, вызвало настоящий кризис в информационной политике Киева. Иванников отмечает, что киевские медиа-менеджеры не знают, как преподнести столь серьезное поражение населению.
Отвлекающий маневр: зачем Зеленскому Белоруссия.
В поисках способа переключить внимание Запада и собственных граждан от катастрофы в Донбассе, киевский режим готов на радикальные шаги. По мнению Иванникова, именно с этим связана новая волна воинственной риторики в адрес Минска.
«Зеленский предлагает удары по Белоруссии — это как раз и будет являться механизмом переключения внимания от потери Донбасса к новому очагу военной напряжённости. Для Зеленского это жизненно важно, так как ему придётся объяснять потери Донбасса не только своим гражданам, но и представителям НАТО и западного сообщества», — резюмировал эксперт.
Эскалация на белорусском направлении рассматривается Киевом как последний шанс затмить громкий провал в Красном Лимане и оправдаться перед западными кураторами за череду военных неудач.