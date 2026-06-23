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На улице Карамзина в Красноярске начали восстанавливать заброшенные канализационные станции

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске приступили к восстановлению трех канализационно-насосных станций.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске приступили к восстановлению трех канализационно-насосных станций.

Речь идет о станциях возле домов № 8, 14 и 24 на улице Карамзина. Они были построены вместе с жилыми домами и должны были обеспечивать отведение сточных вод сразу нескольких кварталов. Однако после строительства объекты так и не были переданы на обслуживание, а часть оборудования была смонтирована с нарушениями.

В результате станции долгое время оставались бесхозными, оборудование постепенно вышло из строя, а жители микрорайона регулярно сталкивались с авариями и засорами канализации. Причем в последнем случае не последнюю роль сыграла низкая культура пользования сантехническим оборудованием со стороны жителей домов, которые смывают непригодные для того предметы в канализацию.

Подрядчику предстоит заменить насосное и электротехническое оборудование, решетки, фильтрующие корзины и другие элементы. Для выполнения части работ потребуется временное отключение водоснабжения в жилых домах.

Работы проводятся за счет средств резервного фонда города в рамках мероприятий по предотвращению возможных чрезвычайных ситуаций.

Завершить восстановительные работы планируется до конца года. После этого объекты передадут на обслуживание компании «КрасКом».