На улице Карамзина в Красноярске начали восстанавливать заброшенные канализационные станции

Речь идет о станциях возле домов № 8, 14 и 24 на улице Карамзина. Они были построены вместе с жилыми домами и должны были обеспечивать отведение сточных вод сразу нескольких кварталов. Однако после строительства объекты так и не были переданы на обслуживание, а часть оборудования была смонтирована с нарушениями.