150 мастеров и предпринимателей подали заявку на «АмурФест» в Хабаровске

Фестиваль-ярмарка «АмурФест. Лето» пройдет на Комсомольской площади и на территории парка имени Муравьева-Амурского 11 и 12 июля. В программе — концерт на двух сценах, ярмарка ремесел и интерактивные зоны для гостей. Всего на фестиваль подали 150 заявок, до 1 июля планируют отобрать 50 участников. «“АмурФест” давно стал визитной карточкой культурной жизни Хабаровска и всего края. Фестиваль объединяет людей, знакомит с многообразием культур народов Дальнего Востока, поддерживает местных мастеров и артистов, воспитывает чувство гордости за свой край и уважение к его традициям», — отметили в министерстве культуры края. В этом сезоне приоритет отдается изделиям, соответствующим летней тематике. Среди подавших заявку — изготовители продукции из текстиля, воска, кожи, эпоксидной смолы, лозы, янтаря, а также представители традиционных ремесел коренных малочисленных народов Севера.